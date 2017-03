Secultur intensifica preparativos para o carnaval que ocorre no dia 04 de março

A Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela (Secultur) intensificou os preparativos para o Carnaval 2017. Conforme o secretário Marcelo Braun, o evento deste ano, que será realizado no dia 4 de março, no calçadão da Rua Fernando Abott, quer resgatar os antigos carnavais. “Vamos prestar uma homenagem aos antigos carnavalescos, que construíram a história desta festa em nossa cidade”, ressalta.

O desfile contará com a participação do Bloco Renascer do Samba, de Estrela. Os quase 200 componentes vão contar, na avenida, a história das etnias que colonizaram a região, com o tema “O Vale do Taquari – poesia e magia cantada”. Também participam do evento o Bloco dos Palhaços, de Lajeado. Com 140 componentes, divididos em nove alas, o bloco tem como enredo “O mundo da imaginação”. Já a Escola de Samba Inhandava, de Bom Retiro do Sul tem como enredo “Recordar é viver”, e virá para o desfile com 150 integrantes.

De acordo com o secretário, a abertura do carnaval será às 20h, com o desfile das cortes adulta e infantil e dos antigos carnavalescos convidados. Na sequência apresentam-se o Bloco dos Palhaços, de Lajeado; a Escola de Samba Inhandava, de Bom retiro do Sul, e o Bloco Renascer do Samba. Também vai prestigiar a festa o bloco Foliões e Foragidos da Fazenda, de Fazenda Vilanova, com 50 componentes.

A expectativa é de que um público de cinco mil pessoas prestigie o carnaval em Estrela. “Estamos trabalhando para reviver o verdadeiro carnaval, com a participação de toda a comunidade, confraternizando e divertindo-se na maior festa popular do país”, assinala Marcelo Braun.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela