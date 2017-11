Segunda dose da vacina contra a Febre Aftosa deve ser aplicada neste mês

Até o dia 30 de novembro ocorre a segunda etapa da vacinação do rebanho bovino e bubalino, com até 24 meses, contra a Febre Aftosa. As vacinas devem ser adquiridas nas agropecuárias credenciadas e a nota fiscal precisa ser apresentada na Inspetoria Veterinária, junto à Prefeitura Municipal de Westfália.

A aplicação da vacina fica por conta dos produtores rurais. A não observância das regras e prazos estipulados acarretará em aplicação de sanções, conforme a Lei, e na interdição da propriedade até a regularização. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3762-4553, com a Inspetoria Veterinária.

Texto: Ascom Westfália