Seis dias de muita cultura e entretenimento no Parque João Batista Marchese

Nos dias 09, 10, 11 e 16,17, 18 de junho, será realizada a 2ª edição do projeto Essência e Diversidade, no Parque João Batista Marchese. A entrada é gratuita. O projeto tem o financiamento do Pró – Cultura RS da Secretaria de Estado da Cultura. A iniciativa é da Associação Comercial e Industrial de Encantado – ACI-E e conta com o patrocínio da Fontana SA e Moinho Sangalli.

Programação:

09/06/2017 | Sexta-feira

18h30min – Abertura oficial

20h – Show com Cesar Vieira e Trio

10/06/2017 | Sábado

14h – Intervenções Multiculturais Casa 7

20h – Espetáculo de Dança com Companhia de Artes Caripaiguarás

22h – Show com Beto Pires

11/06/2017 | Domingo

14h – Mostra Musical Casa 7

16h – Show com Os Bertussi

16/06/2017 | Sexta-feira

19h – Intervenções Multiculturais Casa 7

21h – Show com Só Creedence

17/06/2017 | Sábado

15h – Espetáculo de Dança com União das Etnias de Ijuí

19h – Mostra Musical Casa 7

22h – Show com Tchê Guri

18/06/2017 | Domingo

14h – Espetáculo de Dança com Nova Bréscia Dança Show

15h – Show Infantil Festival Kids

16h – Show com Máquina do Tempo

