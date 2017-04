Seis shows nacionais prometem agitar a 33ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul

Os shows nacionais da Oktoberfest, uma das mais tradicionais festas do Rio Grande do Sul, sempre são muito aguardados pelo público. Na noite desta quarta-feira, 19, foram anunciados os artistas que que vão integrar a programação oficial da 33ª Oktoberfest, de 4 a 15 de outubro, em Santa Cruz do Sul. Durante coquetel para autoridades, convidados e imprensa no Centro Cultural 25 de Julho, no Parque da Oktoberfest, foram divulgados os shows de Simone & Simaria + Anitta (dia 6 de outubro); Jorge & Mateus (dia 7); Baile do Dennis (dia 11); DJ Alok (dia 13) e Cabaré II Night Club com Leonardo e Eduardo Costa (dia 14).

Todas as apresentações, realizadas em parceria pela Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) e Camarote Produções, de Campo Bom (RS), acontecem na Arena de Shows, às 23 horas, junto ao campo do Estádio Municipal, no Parque da Oktoberfest. “Uma parceria que deu certo em 2016 e que se renova em mais uma edição da festa”, destaca o presidente da 33ª Oktoberfest, Djalmar Ernani Marquardt. Embora seja inspirada nas tradições alemãs, a festa – que recebe anualmente cerca de 400 mil visitantes, no parque e na cidade, e tem mais de 500 horas de música – mostra que tem espaço e público para diferentes estilos musicais. “Temos atrações para todos os gostos e estilos. Buscamos opções que atendam as necessidades da festa e também do público que nos prestigia”, destaca.

Balada Loka – Trata-se de dois grandes shows completos em uma única noite, um da dupla de forró/sertanejo Simone & Simaria e outro da funkeira Anitta. As irmãs Simone & Simaria são um verdadeiro fenômeno da música brasileira, com uma sólida carreira e uma intensa agenda de shows pelo Brasil. Segundo o site das artistas, a formação inédita de uma dupla de mulheres no forró e uma batida pé de serra faz uma mistura com as principais tendências da música. Conhecidas como As Coleguinhas, elas iniciaram a carreira como back vocals do cantor Frank Aguiar e, em 2012, iniciaram a trajetória independente. Entre as canções de sucesso estão Loka, com a participação de Anitta; 126 cabides; Meu Violão e o Nosso Cachorro; Quando o Mel é Bom; Dupla Traição, etc.

Já Anitta começou a ascensão da sua carreira em 2013, ao lançar o seu primeiro álbum Show das Poderosas. A partir deste momento, a cantora de funk virou um fenômeno nacional e atinge o top das paradas de sucesso das rádios nos lançamentos de suas músicas. Em 2014, lançou o segundo trabalhado intitulado de Ritmo Perfeito. No ano seguinte, veio o último trabalho Bang, com referências rítmicas do pop ao hip hop, sem abandonar o funk. Entre os sucessos estão Bang; Ritmo Perfeito; Deixa Ele Sofrer; Na Batida; Essa Mina é Louca; entre outros. Atualmente, a artista também é apresentadora de um programa musical em canal fechado de televisão.

Jorge & Mateus – O show da dupla de sertanejo universitário Jorge & Mateus é um dos mais pedidos nos últimos anos para a Oktoberfest. Os goianos da cidade de Itumbiara, interior de Goiás, iniciaram a carreira em 2005. Em 2007, estourou o primeiro grande sucesso dos cantores, a música Pode Chorar. Com quase doze anos de carreira, a trajetória deles é marcada por turnês internacionais, discos de ouro, trilha sonora de novela, apresentações no Carnaval de Salvador, record de público em shows e de popularidade na internet, entre outros. Atualmente, eles são considerados uma das principais duplas sertanejas do Brasil. As canções como Pode Chorar, De Tanto Te Querer, Voa Beija Flor, Querendo Te Amar, Amo Noite E Dia, entre outras, prometem embalar uma das noites da Festa da Alegria.

Baile do Dennis – O DJ e produtor Dennis é quem comanda o baile funk. O carioca, um dos maiores fenômenos da atualidade no seu segmento, é compositor de hits de funk e mistura este gênero com outros. O seu trabalho é composto também por vários remix produzidos por ele mesmo. Dennis DJ, como é conhecido, tem entre seus grandes sucessos Vamos Beber, com a participação de Ronaldinho Gaúcho. No espetáculo estão também músicas antigas de funk e superprodução com efeitos especiais. O mais recente trabalho do artista é intitulado Professor da Malandragem, que conta com grandes nomes da música nacional.

Alok – Com mais de 10 anos de carreira, Alok vem pela terceira vez agitar a Oktoberfest. O DJ nasceu no Distrito Federal e é filho de Ekanta e Swarup, dois DJ´s pioneiros na música eletrônica nacional. O estilo musical é popularmente chamado de “Brazilian Bass”, que tem traços underground’s e grooves da house music, e possui vocais graves produzidos ao vivo por ele. No ano passado, ele percorreu vários países em todo o continente, tocou nos maiores festivais e eventos, e ainda teve contratos assinados com a Spinnin Records e William Morris (WME). No ranking de 2015 da Revista House Mag, o artista foi apontado como o melhor DJ do Brasil.

Cabaré II – De volta à Oktoberfest, os cantores Leonardo e Eduardo Costa, um dos maiores nomes da música brejeira, apresentam Cabaré II Night Club, com clássicos que fizeram sucessos nas décadas de 80 e 90 nas vozes de Reginaldo Rossi, Amado Batista, entre outras, bem como de expressivas duplas do cancioneiro popular brasileiro. O espetáculo, uma estrutura luxuosa de luzes, cenário e figurino, é um verdadeiro Moulin Rouge com modão sertanejo e roupas a caráter. Entre as canções históricas do show estão Fio de Cabelo, Borbulhas de Amor, Blusa Vermelha, Paredes Azuis, Garçom e Laço Aberto.

Ingressos (1º lote promocional – até 6 de maio):

Shows Balada Loka (Simone & Simaria e Anitta) e Jorge & Mateus

Pista: R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 40,00 (solidário*)

Front VIP: R$ 90,00

Camarote: R$ 70,00

Backstage: R$ 250,00

Shows Baile do Dennis e DJ Alok

Pista: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e R$ 30,00 (solidário*)

Front VIP: R$ 70,00

Camarote: R$ 60,00

Backstage: R$ 250,00

Show Cabaré

Pista: R$ 70,00 (inteira), R$ 35,00 (meia) e R$ 35,00 (solidário*)

Mesas: R$ 1.000,00 para 4 pessoas (3 primeiras filas) e R$ 800,00 para 4 pessoas (demais filas)

Camarote: R$ 60,00

Backstage: R$ 250,00

(*) Solidário: Ingresso com preço promocional, que pode ser adquirido por qualquer pessoa , que deve doar um quilo de alimento não perecível no momento do acesso ao show. O volume arrecadado será doado ao Banco de Alimentos de Santa Cruz do Sul.

Pontos de venda:

Site: www.minhaentrada.com.br

Santa Cruz do Sul – Óticas Soller, Casa de Clientes Gazeta, Afubra Arroio Grande e

Livraria da Unisc

Outras cidades:

Lojas Multisom: Shopping Novo Hamburgo, Shopping Canoas, Rua dos Andradas (Porto Alegre), Santa Maria e Passo Fundo

Texto: Ascom Oktoberfest