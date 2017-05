Semana começa com clima seco, mas chuva retorna na quinta-feira

Uma frente fria avançou sobre o Rio Grande do Sul no final da semana passada provocando chuvas torrenciais em muitos municípios, principalmente sobre a metade oeste do estado. Para esta semana, apesar da previsão de tempo firme e sem chuvas para esse começo de semana, há previsão de que na quinta-feira (18) uma nova frente fria avance provocando novamente chuvas torrenciais. Os volumes acumulados de chuvas podem superar os 60 milímetros facilmente entre quinta (18) e sábado (20).

Com relação ao frio, as madrugadas continuam com temperaturas mais amenas, mas não há riscos para ocorrências de geadas. Esse será o padrão ao longo dos próximos 60 dias. Toda semana uma frente fria avança e provoca chuvas, mais fracas ou mais intensas a cada momento. Um padrão típico da região no outono.

Texto: Ascom Climatempo