Semana começa com tempo firme e previsão de nova frente fria

A semana começa com tempo estável e sem previsão de chuvas no Rio Grande do Sul. Porém, as áreas de instabilidade ainda continuam sobre a faixa central do Brasil. Entre a quarta (25) e a quinta-feira (26), o avanço de uma frente fria pela Região Sul irá provocar chuvas sobre todas as regiões produtoras de arroz do estado, mantendo os níveis dos reservatórios altos, ideais para a irrigação.

Com o retorno das chuvas, as lavouras terão boas condições para o seu desenvolvimento. E, como esse o período não será de longa duração, as condições se manterão favoráveis também para a realização dos tratos culturais.

Mesmo com o tempo aberto e sem chuvas nos últimos dias, as lavouras continuam encontrando excelentes condições para se desenvolver. A situação é observada, principalmente, onde houve altas taxas de radiação solar e luminosidade na semana passada, após um período de muita umidade e tempo nublado.

A última semana de janeiro também deverá ser marcada por chuvas em forma de pancadas, possibilitando a manutenção das boas condições meteorológicas ao desenvolvimento das lavouras.

Texto: Ascom Irga