Semana do Empreendedorismo de Estrela tem programação definida

A 4ª Semana do Empreendedorismo de Estrela está com sua programação definida. Uma reunião dos organizadores pautou as atividades da edição 2017, que será realizada de 6 a 11 de novembro e que terá o potencial do negócio rural e a permanência do jovem no campo como principais temas. A promoção é da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Seplade) através da Sala de Apoio às Empresas em parceria com a Faculdade La Salle, Câmara de Vereadores, Câmara do Comércio, Indústria e Serviços (Cacis) e o Sebrae.

Um primeiro encontro há duas semanas já havia formatado os primeiros detalhes da Semana, entre eles o principal foco da edição. Definido este, sendo a questão do empreendedorismo rural como potencial área de atuação e mercado de trabalho para jovens, os organizadores partiram então para a elaboração da programação. Foram acertadas múltiplas atividades, como oficinas, palestras e apresentações culturais, todas gratuitas, voltadas a estudantes, empresários e demais pessoas da comunidade, num estímulo ao desenvolvimento comercial e rural do município.

A edição 2017 terá três dias a mais que em 2016 para o desenvolvimento da programação. A abertura oficial ocorrerá no auditório da La Salle, dia 6 (segunda-feira) à noite, mesmo local dos eventos no dia 7. As atividades também transcorrerão na Cacis, Câmara de Vereadores e em Novo Paraíso, local da visita técnica. Os eventos serão mais uma vez abertos à participação do público em geral como também aos interessados em iniciar um negócio próprio ou mesmo empresários que buscam otimizar suas áreas de atuação. Mais informações na Sala de Apoio às Empresas, na Rua 13 de Maio, nº 360, e pelo telefone 3981-1141.

4ª Semana do Empreendedorismo

Tema geral: Empreendedorismo Rural

Período: 06 a 11 de novembro de 2017

Programação

06/11 – Abertura oficial – (19h; Auditório da La Salle)

06/11 – Fraise Morangos /Palestra com os proprietários Márcia Kartsch e Luis Pianta (19h30min; Auditório da La Salle)

07/11 – Oficina para alunos do Ensino Médio – (14h; La Salle)

07/11 – Sessão de Agronegócios / Clóvis Glesse, gerente regional do Sebrae – (19h30min; La Salle)

08/11 – 1ª Oficina Futura /Douglas Goetze – Assessor Comercial Icatu Seguros/Sicredi – (14h; Cacis)

08/11 – Reunião técnica contadores (Sincovat) – (20h; La Salle)

09/11 – Qualidade no recebimento/processamento de leite (Sebrae) – (9h; Câmara Vereadores de Estrela)

09/11 – Depoimentos diversos de palestrantes/participantes (19h30min; Câmara Vereadores de Estrela)

10/11 – 2ª Oficina Futura / Douglas Goetze – Assessor Comercial Icatu Seguros/Sicredi – (14h; Cacis)

11/11 – Visita técnica à Fraise / (8h; Fraise, em Novo Paraíso)

Instituições públicas e privadas envolvidas:

– Prefeitura de Estrela, por meio da Seplade e Sala de Apoio às Empresas

– Sebrae

– Cacis

– Faculdade La Salle

– Sincovat

– Câmara de Vereadores de Estrela

– Sicredi Estrela

Texto: Ascom Estrela