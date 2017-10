Semana estimula o Empreendedorismo e o Intraempreendedorismo na Região

De 02 a 06 de outubro foi realizada a V Semana Municipal do Empreendedorismo e a Semana Acadêmica do Curso Técnico em Administração da LUMECEP. Palestras, cases de sucesso e seminários procuraram estimular as áreas de Turismo, Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços, com o intuito de instigar a comunidade a transformar os conhecimentos em inovação, gerando novos produtos ou serviços. As atividades foram gratuitas e abertas para toda a comunidade regional.

Criado em 2012, o evento representa a junção do esforço de várias entidades, que procuram inovar e estimular o sucesso da comunidade regional. A Amturvales abriu as atividades deste ano, com o painel empresarial “o futuro dos serviços gastronômicos”. “Neste ano a programação focou nos empresários do ramo da alimentação, bebidas e meios de Hospedagens do Vale do Taquari. Mostramos cases de sucesso e apresentamos ferramentas úteis para que quem quer empreender possa utilizar algumas das ideias explanadas. O evento foi muito positivo. Tivemos participantes de várias cidades da região”, destaca a turismóloga, Lizeli Bergamaschi.

A ACI- E realizou o tradicional almoço empresarial. Um momento que proporciona a apresentação de estratégias e a troca de conhecimento entre os gestores. “O conteúdo apresentado pelo diretor da Baldo S. A. Leandro Gheno, mostrou as inovações da empresa, tanto em produtos, quanto na gestão corporativa. Talvez a mensagem mais impactante é de que mesmo sendo uma empresa familiar, que conserva valores característicos próprios, são profissionais, e promoveram as mudanças necessárias para o crescimento sustentável, garantindo a sucessão familiar”, conclui a gestora executiva da ACI-E, Bernardete Rissi.

Promover uma mudança nos hábitos alimentares, resgatar técnicas antigas que atentem para a simplicidade, a qualidade e a promoção da saúde, foi a proposta do Seminário “Alimento de verdade, do campo à cidade”. “O evento serviu para uma reflexão sobre os nossos hábitos alimentares, para refletirmos se de fato sabemos o que estamos consumindo, para reforçar a importância de consumirmos ingredientes locais, alimentos menos processados e produzidos com menos agrotóxicos e claro, para sensibilizar estudantes e empreendedores para desenvolverem suas atividades a partir dessas causas. Como diz o palestrante Carlos Kristensen “não é uma tendência, é questão de sobrevivência”, explica a gestora do APL AFVT, Vanessa Daltoé.

Conhecer a trajetória das empresas é uma forma de estimular o empreendedorismo. “Pensar fora da caixa” e inovar é um meio de fomentar o intraempreendedorismo. “A V Semana Municipal do Empreendedorismo foi positiva, pois, promoveu e sempre promove a capacitação e qualificação daqueles que participam. Os cases de sucesso e palestras apresentadas foram importantes para que os ouvintes conhecessem o início das empresas que hoje estão no mercado com suas marcas fortes e registradas, com a lição de que todos podem crescer e evoluir, sempre”, ressalta Juliana Zamboni, da CDL de Encantado.

Semana Acadêmica

Concomitante a esta programação ocorreu a Semana Acadêmica do curso Técnico em Administração da Lume Centro de Educação Profissional. Na oportunidade houve a apresentação de vários cases de sucesso. “Houve uma troca de experiências extraordinária dos palestrantes com os alunos. Vivências práticas e conceitos que podem ser seguidos por qualquer pessoa que deseja empreender na sua própria empresa ou na empresa em que trabalha”, ressalta o diretor da Escola, Luciano Fontana.

Nas cinco noites, os cases apresentados abordaram uma diversidade de temas: saúde, produção de cerveja artesanal, treinamento de cães, marketing, contabilidade, agronegócio e intraempreendedorismo. “Este é o DNA da semana Acadêmica e da semana do Empreendedorismo: a diversidade de assuntos. A Semana impacta positivamente nos alunos por disseminar o conhecimento de vários tipos de negócios diferentes, mas que tem lições muito parecidas. Essa troca de experiências possibilita a ampliação do nosso mindset, para criarmos algo novo ou melhorarmos o que já temos”, conclui Fontana.

Da mesma forma, a aluna Pricila Nilsson, do curso Técnico em Administração destaca a satisfação e o aprendizado durante a Semana. “Sou aluna do Técnico em Administração e tive o prazer de participar de algumas palestras da Semana do Empreendedorismo/Semana Acadêmica. Pessoas normais, com problemas e história de vidas nos mostram o quanto pode ser difícil o crescimento do negócio, mas que com amor e dedicação chegam ao sucesso. O brilho nos olhos e os exemplos citados nos fazem acreditar que o sonho pode se tornar realidade. Gostaria de parabenizar a Lume por proporcionar esse aprendizado aos alunos, pois o conhecimento compartilhado é a melhor forma de aprende”.

A V Semana Municipal do Empreendedorismo teve o patrocínio de Baldo S.A e Lojas Benoit. Foi realizada pela LUMECEP, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, UERGS, FATERCO, Amturvales, CDL –Encantado, ACI-E, Administração Municipal de Encantado, Região dos Vales Comunicação Digital, Lume Eventos e Sebrae.

Texto: Ascom Semana do Empreendedorismo