A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e de Meio Ambiente, promoverá a Semana Municipal da Saúde.

As atividades acontecerão de 03 a 07 de abril, na Unidade de Saúde. Na sexta-feira, dia 07 de abril, na parte da tarde, o encerramento da Semana será no Ginásio Católico, com a apresentação de um Teatro destinado a todos os alunos do município, da rede municipal e estadual.

Texto: Ascom Paverama