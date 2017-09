Semana Municipal do Empreendedorismo inicia na segunda-feira

Inicia na próxima segunda-feira (02), mais uma edição da Semana Municipal do Empreendedorismo. O evento, que é gratuito e aberto para toda a comunidade regional, acontece até o dia 06 de outubro, em Encantado. A programação completa pode ser conferida no site do evento www.empreendedorismoencantado.com.br. As inscrições para algumas atividades também já podem ser feitas através do site.

Estudantes, empresários, pessoas ligadas ao comércio, indústria, agricultura familiar, prestadores de serviços, turismo e demais interessados podem participar do evento. A Semana Municipal do Empreendedorismo tem o patrocínio de Baldo S.A e Lojas Benoit. É realizada pela LUMECEP, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, UERGS, FATERCO, Amturvales, CDL –Encantado, ACI-E, Administração Municipal de Encantado, Região dos Vales Comunicação Digital, Lume Eventos e Sebrae.

Texto: Ascom Semana do Empreendedorismo