Semana será de chuvas com pancadas irregulares no RS

Apesar do tempo mais firme e sem chuvas na semana que passou, as lavouras de arroz não encontraram dificuldades para se desenvolver. As altas taxas de radiação solar e luminosidade mantiveram uma condição ideal ao desenvolvimento das plantas, uma vez que os solos estão com bons níveis de umidade e os reservatórios apresentam padrão elevado de água. Como há previsão de chuvas para esta semana, mesmo na forma de pancadas irregulares, as condições se manterão bastante favoráveis.

Porém, ao longo dos próximos 15 dias, a previsão é que este padrão de chuvas irregulares continue a ocorrer, beneficiando o desenvolvimento das lavouras de arroz, em todas as regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Com base no que vem ocorrendo com o clima e nas previsões meteorológicas, a tendência é que os índices de produtividade possam ser muito bons neste ano, superando até mesmo algumas perspectivas iniciais em algumas localidades do estado.

Texto: Ascom RS