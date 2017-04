Semana vai ser de chuva, frio e geada em algumas áreas do RS

O Instituto Climatempo informa que além da chuva prevista para este início de semana, o frio também deve ser destaque. O avanço de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul deixa o tempo bastante instável nesta segunda (24) e terça-feira (25), quando os volumes de chuvas oscilam dos 20 aos 40 milímetros, com foco na região oeste, com maiores volumes.

A partir de quarta-feira (26) o tempo volta a abrir em todo o estado, por conta de uma massa de ar polar que avança pela região e deixa o tempo estável e frio. Os termômetros devem marcar temperaturas abaixo dos 5 graus centígrados em muitos municípios nas madrugadas de quinta (27) e sexta-feira (28). Não estão descartadas as possibilidades de formação de geadas muito pontuais nesta semana, mas podem ocorrer em pontos muito isolados e sem prejuízos para a agricultura.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Climatempo