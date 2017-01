Sementes do troca troca serão entregues somente na parte da manhã

O responsável pela Secretaria da Agricultura Gerson Kolling informa que chegaram as sementes de milho do programa troca troca safrinha. No total, são 500 sacas de sementes das variedades Guerra, Santa Helena, Biomatrix, Pioneer e Sempre, que serão entregues no parque de máquinas sempre das 7h às 11h30min.

A sementes poderão ser pagas no mês de abril, juntamente com as demais sementes do troca troca. Segundo Kolling, o custo do milho convencional é de R$ 50,40 a saca, lembrando que o Estado auxilia com 28% do valor.

O restante é dividido entre Município e produtor. Somados os valores das campanhas Safra e Safrinha, o município irá investir aproximadamente R$ 92,7 mil em benefício aos agricultores. A parte do Estado, para Cruzeiro do Sul, representa cerca de R$ 72,1 mil.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul