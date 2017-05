Seminário aborda a educação profissional e a reforma do ensino médio

Com o objetivo de elucidar aspectos e implicações da reforma do ensino médio a partir da Lei 13.415/2017, a Univates realiza, nos dias 11 e 12 de maio, o II Seminário de Educação Profissional que, nesta edição, tem como temática a reforma do ensino médio e a educação profissional. A atividade é realizada por meio do Centro de Educação Profissional e do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Instituição.

A programação inicia com a palestra “Formação técnica, mercado de trabalho, competências profissionais”, no dia 11, às 19h10min, no Teatro Univates, com o mestre Gustavo Gastardelli de Oliveira Fontes. Já no dia 12, a partir das 8h, ocorrem as palestras “A reforma do ensino médio e a educação profissional”, no turno da manhã, e “Formação de professores: desafios e perspectivas”, no turno da tarde.

De acordo com o professor e coordenador da atividade, Edson Ahlert, o evento será uma oportunidade de entendimento, debates e reflexões sobre o novo ensino médio, a integração deste com a educação profissional, bem como a formação dos professores neste contexto. “Por meio de discussões com gestores e professores da educação básica e profissional, a ideia é socializar dúvidas e propor alternativas de melhorias”, afirma Ahlert.

As inscrições para o II Seminário de Educação Profissional podem ser realizadas em www.univates.br/sistemas/inscricoes e são gratuitas para alunos, professores, diplomados e funcionários da Univates. Para a comunidade externa interessada em participar, a taxa de inscrição é de R$ 25,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3714-7000, ramal 5587.

Texto: Asccom Univates