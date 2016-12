Seminário com diretoria reúne empregados da Emater/RS-Ascar em Teutônia

Empregados dos 55 municípios que integram o Escritório Regional de Lajeado da Emater/RS-Ascar estiveram reunidos na segunda-feira (19), na sede da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Teutônia, com o presidente da Emater/RS, Clair Kuhn, além dos diretores técnico e administrativo, Lino Moura e Silvana Dalmás. O objetivo do encontro foi o de debater com os extensionistas as ações realizadas em 2016, resgatando o que foi construído junto aos agricultores familiares e demais públicos assistidos, além de projetar o próximo ano, com ênfase nas atividades planejadas para o período.

Na primeira parte do encontro, os gerentes regionais Marcelo Brandoli e Carlos Lagemann e os supervisores, com o apoio dos extensionistas, apresentaram um panorama das atividades realizadas em áreas diversas, como bovinocultura de leite, segurança e soberania alimentar, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), erva-mate, fruticultura e olericultura, entre outras. “Essa foi uma forma de demonstrar como funciona, de maneira muito resumida, a dinâmica de trabalho da nossa região, valorizando as ações, as conquistas e o fortalecimento da agricultura familiar dos vales do Taquari e Caí”, destacou Brandoli.

Na região, por exemplo, são mais de 20 mil famílias atendidas pelo serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters). Os números relativos à projetos de crédito – mais de seis mil elaborados, que aportam na região cerca de R$ 150 milhões em recursos – também foram destacados pelas gerências. “É uma ação direta que movimenta a economia regional e possibilita aos produtores rurais a continuidade de suas atividades rurais”, analisa Brandoli. Os mais de dez grupos de trabalho organizados durante 2016, além de outras estratégias construídas, também foram lembrados durante a apresentação.

Em um segundo momento foi a vez de presidente e diretores se manifestarem. Para Kuhn, fazer parte de uma entidade como a Emater/RS-Ascar, podendo ver os resultados alcançados na prática, por meio de ações concretas, é motivo de orgulho. “Aqui podemos ver que as equipes se desafiam e se adaptam em suas ações no dia a dia, com vistas a fazer a boa e velha Extensão Rural”, analisou. Para o presidente, a confiança depositada nas equipes é parte do processo de construção.

Em sua manifestação, Kuhn também fez uma “prestação de contas” com os empregados, ao abordar assuntos relacionados à situação financeira do Estado, ao orçamento da Emater/RS-Ascar, ao Programa de Desligamento Incentivado (PDI), a luta pela filantropia e a execução de programas de Governo. “Nossa intenção é fazer a gestão da maneira mais transparente possível, com compromisso, visão sistêmica, otimização de recursos e resultados alcançados”, reforçou, garantindo aos empregados o empenho da Diretoria para que o orçamento possa ser reforçado com complementações e outras reposições.

Em seguida foi a vez de a diretora administrativa, Silvana Dalmás, apresentar um painel da gestão de recursos da Instituição. De acordo com a gestora, foram as medidas de economia adotadas por todas as equipes desde 2015 que garantem, por exemplo, o pagamento de salários em dia. “Somente naquele ano foram R$ 21 milhões que conseguimos poupar”, observa a diretora. Aditivos conseguidos junto ao Governo do Estado e a retomada da obtenção de recursos por meio de chamadas públicas também contribuíram para o equilíbrio das finanças. “Tudo isso somado ao comprometimento de todos os empregados”, avalia.

Fechando o dia, o diretor técnico, Lino Moura, reforçou a importância da aproximação com as parcerias, do trabalho envolvendo todos os integrantes da família rural, da ampliação da renda como fator social, das ações continuadas com produtores (mesmo após o término de programas) e de planejar com focos, metas e estratégias de acordo com a realidade regional. “Penso que estamos no caminho certo, podendo qualificar ainda mais as nossas ações para o próximo ano”, finalizou o diretor, agradecendo o empenho de todas as equipes para a consolidação do nome da Emater/RS-Ascar em todos os segmentos da sociedade.

O evento contou ainda com a participação do chefe de gabinete, Jorge Seibert, e dos gerentes técnico e de planejamento, Valmir Wegner e Flávio Calcanhoto, além de outros gerentes estaduais de áreas como comunicação, financeiro, de recursos humanos e de tecnologia da informação. Para Brandoli, a possibilidade de se aproximar da Diretoria é sempre uma forma de qualificar os processos que envolvem a entidade. “É um dia de trabalho em que podemos ouvir sobre anseios, dificuldades, oportunidades e desafios e que é tudo aquilo que nos move no dia a dia junto aos produtores rurais”, completou.

Fonte: Ass. de Imprensa da Emater/RS-Ascar – Regional de Lajeado

Jornalista Tiago Bald