Seminário da Famurs abordará desenvolvimento rural nos municípios

A Famurs está promovendo o 25º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura. Com o tema “Os desafios da agricultura no início de gestão”, o evento tem o objetivo de levar orientações aos novos gestores públicos da área. O evento acontece nos dias 6 e 7 de abril, no auditório do Tribunal de Contas do Estado (Rua Sete de Setembro, 388), em Porto Alegre.

Segundo o coordenador técnico da Área de Agricultura da Famurs, Mário Ribas do Nascimento, os novos gestores devem buscar informações da área para que o setor agrícola sirva como fator de desenvolvimento econômico para a cidade. “O município precisa gerar emprego e renda e o agronegócio é uma das principais fontes para isto”, ressaltou.

Entre as pautas que serão abordadas no evento estão os planos municipais de desenvolvimento rural. “Vamos orientar os municípios para que elaborem o plano, que orienta os prefeitos para os próximos quatro anos. Serve para identificar as oportunidades, os problemas e as necessidades dos municípios, mostrando quais projetos são prioritários para o governo”, explicou Nascimento.

Outro destaque do encontro será o painel sobre o Sistema de Inspeção Municipal (SIM). Serão apresentadas orientações de como implementar o SIM pelas prefeituras. O assessor técnico da Área da Agricultura da Famurs, Ismael Horbach, destacou que, “a cada ano, o tema da inspeção se torna cada vez mais importante para os municípios”. Após a implementação do SIM, o município fica apto a aderir a outros sistemas que permitem a comercialização de produtos de agroindústria familiar para todo o Brasil.

As inscrições para o Seminário podem ser feitas através do site http://eventos.famurs.com.br/ . Confira a programação completa dos dois dias de evento:

Dia 06 (Quinta-Feira) 8h30 Recepção – Credenciamento 9h Cerimônia de abertura – Mário Augusto Ribas do Nascimento, coordenador técnico de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo da Famurs – Representante do TCE-RS – Luciano Pinto, presidente da Famurs 9h45 Políticas públicas do MDSA comercialização da agricultura Familiar, PAA, PNAE e compras institucionais – Caio Rocha, secretário nacional de segurança alimentar e nutricional 10h30 Construção e atualização dos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural (PMDR) – Leonardo Toss, Mapa – Magda Tonial – Flavio Calcanhotto, Ascar/Emater-RS Programa de Desenvolvimento do Setor Agropecuário (Prodesa) – Luiz Otávio – Rodrigo Babaresco, Mapa 11h15 Gestão sustentável da agricultura familiar – Clair Tomé Kuhn, presidente da Ascar/Emater-RS 12h Intervalo para almoço 13h Programas da secretaria estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) – Tarcisio Minetto, secretário 14h15 Títulos de terra, infraestrutura e e projetos para assentamentos – André Bessow, superintendente do INCRA no RS 15h Intervalo e inscrição de chapas para eleição do Conselho do Secretários Municipais de Agricultura (Consema) 15h30 Programas da secretaria estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) – Ernani Polo, secretário 16h45 Programas da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário – Márcio Madalena 17h30 Encerramento Dia 07 (Sexta-Feira) 8h30 Serviço de Inspeção Municipal – a importância e a necessidade de adequação dos serviços – Mário Augusto Ribas do Nascimento, coordenador técnico de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo da Famurs – Caroline Vaz, promotora de Justiça do RS) – Fernando Fagundes Fernandes, fiscal federal agropecuário Mapa – Vilar Gewehr, chefe do Dipoa 10h30 Operação Carne Fraca e seus impactos no agronegócio brasileiro Políticas Públicas do ministério da agricultura para apoio a gestão agrícola municipal – Alternativas e oportunidades – Eumar Roberto Novacki, secretário-executivo e ministro substituto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 11h30 Eleição e posse da nova diretoria do Conselho do Secretários Municipais de Agricultura (Consema) 12h Encerramento

Texto: Ascom Famurs