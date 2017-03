Seminário Planejamento Municipal e Integração Regional será realizado no dia 16

Numa promoção do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS), por meio da Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, será realizado no dia 16 de março, das 13h15min às 17h, no Auditório do Memorial da Unisc, o Seminário Planejamento Municipal e Integração Regional.

A programação inclui temas como gestão da qualidade e planejamento estratégico, voltado para prefeitos, secretários municipais e técnicos que atuam nas áreas de planejamento e administração dos municípios da região do Vale do Rio Pardo e Taquari, comunidade acadêmica e demais interessados. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.tce.rs.gov.br.

A atividade conta com a parceria do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (Corede/VRP), do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari (Codevat) e do Núcleo de Gestão Pública da Unisc.

Programação:

13h15min-13h30min: Credenciamento

13h30min-13h45min: Abertura

13h45min – 14h45min: Programa de Gestão de Qualidade Municipal (PGQM). Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Professor Marco Antonio Fernandes de Oliveira – Unisc e Vanir Ramos de Azevedo – coordenador do PGQM.

14h45-15h30: Planejamento Estratégico e Programa da Qualidade no TCE/RS. Leonardo José Andriolo – Auditor Público Externo/TCE.

15h30min-16h30min: Planejamento Estratégico de Desenvolvimento da Região Funcional 2. Ações Institucionais do Corede do Vale do Rio Pardo. Heitor Petry – Presidente Corede/VRP. Ações Institucionais do Corede do Vale do Taquari. Cíntia Agostini – Presidente Codevat.

16h30min-17h: Debate

17h: Encerramento

Texto: Ascom Unisc