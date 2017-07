Sério sediará 2º Seminário Regional de Jovens Rurais

Como o lema “Juventude rural no rumo certo”, a Regional Sindical do Vale do Taquari, a Emater/RS-Ascar e a Comissão de Jovens da Regional Sindical programam para a próxima sexta-feira (21), o 2º Seminário Regional de Jovens Rurais. O evento, com início previsto para as 8h30min, ocorre no Salão Paroquial Católico do município de Sério. Na ocasião serão diversas palestras, painéis e apresentações de experiências sobre temas variados, como sucessão rural, empreendedorismo e diversificação da produção.

O objetivo do encontro, de acordo com a extensionista Social da Emater/RS-Ascar, Elizangela Teixeira, é o de sensibilizar e estimular os jovens para a importância da gestão na propriedade rural, ouvindo também deles as propostas e alternativas que possam auxiliar no fortalecimento de sua atuação no campo. “Experiências exitosas com jovens empreendedores rurais também comporão a programação do dia”, comenta. O evento também contará com atividade de campo, que será realizada no turno da tarde.

Programação

8h30min – Acolhida e recepção com chimarrão e lanche

9h – Abertura, momento espiritual e fala das autoridades

9h30min – Resgate do 1º Seminário de Sucessão Rural em Colinas e encaminhamentos de 2016. Palestrante: Luciano Carminatti – Coordenador da Regional Vale do Taquari

9h45min – Sensibilização e gestão da propriedade rural. Palestrante: Cezar Burille – Supervisor regional da Emater/RS-Ascar

10h30min – Apresentação do Projeto de Empreendedorismo Rural para jovens de Arroio do Meio com mostra de experiências exitosas

11h30min – Trabalho de grupo com duas perguntas orientadoras. Grupo 1 será composto por lideranças sindicais e técnicos da Emater/RS-Ascar. Grupo 2 contará com os jovens rurais.

12h10min – Apresentação do resultado dos trabalhos

13h – Almoço de confraternização

14h – Saída para visitação a duas propriedades rurais de Sério, com o objetivo de mostrar a diversificação da atividade e a produção de leite

15h30min – Encerramento

