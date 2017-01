Sessão Solene empossou membros do Executivo e Legislativo em Imigrante

Em Sessão Solene realizada no domingo, dia 1º de janeiro de 2017, foram empossados Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, eleitos para o mandato de 2017 a 2020. A solenidade ocorreu no Ginásio Municipal Guilherme Arnoldo Rex e foi presidida por Nelson Egon Scheffler.

Nela foram empossados os nove vereadores para assumirem o Legislativo Municipal nos próximos quatro anos. São eles, Celso Horst, Fabiano Acadroli, Jairo Pott, Jaquelini Stevens Mildner, Luis Carlos Demari, Marlise Pott Wommer, Nelson Egon Scheffler, Rejane Birkheuer Prediger, e Tiago Caio.

Na oportunidade também foi realizada a votação para a mesa diretora do ano de 2017, onde foi eleita a chapa única composta por Tiago Caio como Presidente, Fabiano Acadroli como Vice-Presidente, e Marlise Pott Wommer como Secretária.

Após, a Câmara de Vereadores empossou o Prefeito Celso Kaplan e o Vice- Prefeito Charles Porsche, para o mandato de 2017-2020. Ambos assumiram sob o juramento de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do Município, observar as Leis, defendendo a autonomia municipal e promover o bem geral do município.

Em seu discurso, o Prefeito agradeceu a família e seus apoiadores, abordou a experiência do mandato anterior e alguns desafios que serão enfrentados neste. “Depois da experiência na gestão de nosso município, tenho plena convicção da responsabilidade que agora assumo; conheço muito bem o tamanho do desafio e reafirmo perante todos, a minha crença na força do trabalho e do estudo, como único instrumento propulsor do desenvolvimento”, trecho do discurso de Kaplan.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Imigrante

Foto: Luise Tombini