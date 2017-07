Por volta das 16h30min de ontem (16) houve uma colisão frontal no km 300 da BR 386 em Pouso Novo. O acidente envolveu um peugeot prata que deslocava-se no sentido interior x capital e um palio vermelho, que deslocava-se no sentido contrário. Sete pessoas ficaram feridas: três com gravidade e quatro com lesões leves. Todos foram socorridos pelo SAMU e pelos Bombeiros de Lajeado.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom PRF