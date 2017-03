Setor de RH é tema de trabalho de conclusão

A valorização dos recursos humanos, as estratégias voltadas para análise do perfil profissional e pessoal, o controle e planejamento da utilização do capital humano, os motivos da alta rotatividade e a insatisfação dos profissionais, foram os temas que nortearam o trabalho de conclusão da estudante Gisele Aparecida da Silva, que se formou no início deste ano no curso Técnico em Administração da Lume Centro de Educação Profissional.

Em junho de 2016, Gisele iniciou a metodologia e de agosto até novembro do mesmo ano, realizou o trabalho de conclusão. Para alcançar os resultados, ela elaborou e aplicou um questionário com três empresas de pequeno, médio e grande porte da região e em seguida fez a correlação com tudo o que aprendeu em sala de aula.

“Ficou muito claro na pesquisa, que as empresas ainda têm muita deficiência no setor de recursos humanos, pois o período de treinamento e avaliação de desenvolvimento fica muito restrito ao período de experiência dos colaboradores, que tem uma variável de 30 a 90 dias. Nas pequenas empresas, por serem empresas familiares, as dificuldades ainda são um pouco maiores, porque estas muitas vezes não tem uma visão ampla do setor de recursos humanos, que deve ir muito além de contratar e demitir colaboradores. Entre tantas outras funções, deve acompanhar o desempenho de seus colaboradores, pois os resultados positivos de uma organização estão relacionados aos resultados das pessoas que fazem parte da organização”, explica Gisele.

A área de recursos humanos engloba todas as práticas e políticas que objetivam administrar comportamentos dentro de uma organização. No momento da análise dos resultados, Gisele ficou bastante impressionada com alguns resultados. “Fiquei bastante surpresa ao ver que ainda existem empresas que não dão a devida atenção ao setor de recursos humanos, que na verdade deve ser o setor chave para uma empresa de sucesso. Tudo começa e termina no RH. Ele é o responsável por criar a fidelidade de seus colaboradores, pois o principal marketing da empresa quem faz são os colaboradores, seja ele positivo ou negativo, e o principal, ele é totalmente gratuito para organização. Então acredito que as empresas devem ter este setor bem estruturado para usar esse marketing a seu favor”.

Para alcançar resultados positivos, a técnica em administração ressalta que é importante utilizar todas as ferramentas voltadas para a gestão de pessoas. Entre as várias atividades, ela destaca o treinamento dos colaboradores, o uso correto do recrutamento, a seleção, a descrição dos cargos, os feedbacks e a avaliação de desempenho. “Essas ações vão trazer uma grande probabilidade de se atingir uma contratação de sucesso para ambas as partes, ou seja, colocar a pessoa certa no lugar certo”.

Técnico em Administração

Gisele iniciou o curso de Técnico em Administração em março de 2014. O curso proporciona quatro certificações: Diploma de Técnico em Administração no Eixo Gestão e Negócios; Certificado de Qualificação Profissional Técnica Assistente Financeiro; Certificado de Qualificação Profissional Técnica Assistente de Recursos Humanos e Certificado de Qualificação Profissional Técnica Assistente de Marketing e Vendas.

“O curso foi um grande aprendizado. Eu pude trazer muitas coisas para meu dia-a-dia e hoje tenho uma visão mais ampla, de que muitas vezes, em meio às crises surgem as grandes oportunidades. E posso dizer também que por ser na área da administração, que é uma área muito ampla, todas as experiências e as disciplinas foram válidas, principalmente para que eu me identificasse com o que quero profissionalmente”, conclui Gisele.

Texto: Portal Região dos Vales