Shows com Alma Crioula e Alma Nova são atração nesta terça-feira em Estrela

A programação do Natal na Praça 2016, em Estrela, se encerra nesta terça-feira (27), com mais dois grandes shows no Parque Princesa do Vale e também o sorteio final da campanha Estrela Premiada, que vai contemplar os consumidores com um automóvel zero quilômetros e cinco vales-compras de R$ 700,00 cada. Às 20h apresenta-se o grupo Alma Crioula.

Logo após ocorre o sorteio da campanha Estrela Premiada. Às 21h30min sobe ao palco a Banda Alma Nova. Fundada em 1989, a banda já lançou 14 CDs. Em 2007 ganhou o Disco de Ouro com o álbum A Carta.

Na última sexta-feira a música gaúcha também esteve em evidência no Natal na Praça 2016. A grande atração da noite – o grupo Os Serranos – levou grande público ao Parque Princesa do Vale. A noite contou ainda com show de Lucas Piccinini e Tiago Kirst e a apresentação do Presépio Gaudério, que é encenado desde 2005. A produção é do CTG Estrela do Rio grande e contou com mais de 50 atores, todos voluntários. O Presépio Gaudério emocionar o público com o verdadeiro espírito natalino, contando o nascimento de Jesus.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela

Fotos: Paulo Ricardo Schneider