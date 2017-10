Shows e atrações culturais serão destaque na 5ª Forquetinha Expofest

A 5ª Forquetinha Expofest – Exposição Comercial, Industrial, Agroindustrial e Festa Típica será destaque pelas atrações culturais e shows artísticos. Conforme o presidente da feira, Vianei André Noll, haverá apresentação de bandas, orquestra, grupos teatrais e de danças folclóricas.

O destaque da programação fica por conta dos shows da banda San Marino, Barbarella, Garotos de Ouro, Alma Crioula, Renovação, Show Brass e Brilha Som. “Buscamos trazer atrações diversificadas para agradar a todos os públicos”, afirma.

Na sexta-feira, após a abertura oficial, às 20h, se apresenta a Orquestra Municipal de Forquetinha, composta por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello. Em seguida, a partir das 22h, sobe ao palco principal, no ginásio, a Banda San Marino. Fundada em 1985, em Santa Rosa, possui mais de 15 álbuns e um DVD gravado na Argentina.

No sábado, a partir das 13h inicia o baile regional da Terceira Idade com animação das bandas Renovação, de Forquetinha e Show Brass, de Venâncio Aires. Às 18h, se apresenta o grupo de danças folclóricas LustigerVolkstanzgruppe.

Em seguida, a partir das 20h, fará show a banda Barbarella. Com mais de 25 mil cópias vendidas, o primeiro DVD gravado em 2014, na Lupus Land de Estrela, rendeu à banda um Disco de Ouro. Na noite, o grupo de 47 anos de carreira, formado por representantes de Lajeado, Estrela e Arroio do Meio, cantará clássicos como Só uma canção, Aldeia, Sedução, Menina entre outras. “Será um show para toda família”, resume Noll.

Logo após, haverá show com a banda gaúcha Garotos de Ouro, formada em Cruz Alta, em 1998. Um dos sucessos da banda é a canção “No Barulho do Meu Relho”, que possui mais de 1 milhão de visualizações na internet.

No domingo pela manhã a atração será o Grupo Alma Crioula, de Lajeado. Às 14h inicia o Show Festival Kids para as crianças e no encerramento, a partir das 15h30min, a banda Brilha Som, de Feliz, anima a festa. São mais de 25 anos de história, dois discos de ouro e um DVD ao vivo. “Não faltam opções para o público se divertir. Todos os shows, assim como o acesso à feira será gratuito”, finaliza.

A exposição ocorre nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Parque de Exposições Christoph Bauer, em Bauereck.

Programação:

Sexta-feira, dia 3 de novembro

20h – Orquestra Municipal de Forquetinha

22h – Banda San Marino

Sábado – dia 4 de novembro

13h – Baile da Terceira Idade com Banda Renovação

15h – Banda Show Brás

18h – Grupo de Dança LustigerVolkstanzgruppe

20h – Banda Barbarella

23h30min – Garotos de Ouro

Domingo – 5 de novembro

10h – Grupo Alma Crioula

14h – Show Festival Kids

15h30min – Banda Brilha Som

Texto: Ascom Forquetinha