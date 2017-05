Shows nativistas e espetáculos de danças proporcionam momentos culturais no Parque João Batista Marchese

Nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho ocorre o projeto cultural Essência e Diversidade, no Parque João Batista Marchese, em Encantado. Uma grande variedade de atrações que procuram valorizar todas as raças, culturas e etnias que compõe a origem do povo gaúcho foram programadas. Entre elas estão os shows nativistas e os espetáculos de dança, que devem levar um grande público para o evento. O acesso a todas as atividades é gratuito.

Com o intuito de propagar a cultura gaúcha, no dia 09 de junho, às 20h, terá Show com Cesar Vieira e Trio; no dia 10, às 22h, show com Beto Pires; no dia 11, às 16h show com Os Bertussi e no dia 17, às 22h tem show com Tchê Guri.

Outras atrações que prometem encantar o público são as apresentações de danças da Cia de Arte Cariguaiparás da cidade de Guaporé e da União das Etnias de Ijuí, com os grupos de dança Espanhola e Letos. Do Vale do Taquari, o grupo Nova Bréscia Dança Show, conhecido pelos belíssimos espetáculos, apresentará as seguintes canções: Gaúcha Nova (Quando sopra o minuano / Chimarrita / Pezinho / Anu / Roseira / Chotes Carreirinho); Itália (Funiculí, funiculá / Instrumental italiana – Tarantela napolitana); Calypso (Pra te esquecer / Dançando calipso – Banda Calypso); Bonecas (Xote das meninas – Marisa Monte); Samba (Tico-Tico No Fubá – Ney Matogrosso / Madalena chorou – Filhos de nagô); Country (Chattahoochee – Alan Jackson / Pura emoção – Chitãozinho e Xororó / Bailão de peão – Chitãozinho e Xororó); Carimbó (Garota do tacacá – Pinduca / Ai Menina – Grupo de carimbó Flor do dendê / Maçariquinho – Mestre Verequete / Mulher Alheia – Mestre Verequete); Os Camisa Encarnada (Boi Garantido).

Confira a programação completa e prestigie:

09/06/2017 | Sexta-feira

18h: Abertura Oficial

20h: Cesar Vieira e Trio

10/06/2017 | Sábado

14h: Intervenções multiculturais Casa 7

20h: Espetáculo de Dança com Companhia de Artes Caripaiguarás

22h: Show com Beto Pires

11/06/2017 | Domingo

14h: Mostra musical Casa 7

16h: Show com Os Bertussi

16/06/2017 | Sexta-feira

19h: Intervenções multiculturais Casa 7

21h: Show com Só Creedence

17/06/2017 | Sábado

15h: Espetáculo de Dança com União das Etnias de Ijuí

19h: Mostra Musical Casa 7

22h: Show com Tchê Guri

18/06/2017 | Domingo

14h: Espetáculo de Dança com Nova Bréscia Dança Show

15h: Show Infantil Festival Kids

16h: Show com Máquina do Tempo

O Projeto Cultural Essência e Diversidade é uma realização da ACI-E e conta com o patrocínio de Fontana SA e Moinho Sangalli. O projeto tem o financiamento do Pró-Cultura RS da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Governo do Estado do Rio Grande Do Sul.

Texto: Ascom Projeto Cultural