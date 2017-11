Sicredi está apto a receber pagamentos das guias de arrecadação municipal

O Sicredi já está apto a receber pagamentos das guias de arrecadação municipal de Lajeado. Esta possibilidade ocorre após a assinatura de convênio de arrecadação e homologação da cobrança do sistema pela prefeitura. Desta forma, além do Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal e agências lotéricas, os pagamentos das guias municipais podem ser feitas nas agências e demais ferramentas virtuais do Sicredi.

A Secretaria da Fazenda vem trabalhando para se adequar às novas regras da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) que entraram em vigor neste ano e possibilitar que até o final de 2018 todos os bancos estejam aptos a receber pagamentos das guias municipais. Para que isto ocorra, vem sendo feito uma readequação e atualização dos mais de 60 mil cadastros de contribuintes e empresas, o que permitirá a migração para a cobrança com registro, que garantirá mais comodidade e segurança ao contribuinte.

Texto: Ascom Lajeado