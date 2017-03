Sicredi Região dos Vales apresenta desempenho de 2016

No dia 7 de março, o Sicredi Região dos Vales recebeu a imprensa regional, no Clube Comercial de Encantado, para apresentar o desempenho econômico-financeiro e as ações realizadas em contribuição ao desenvolvimento da região no ano de 2016. A ação ocorreu logo após a finalização do Processo Assemblear que aconteceu entre os meses de janeiro a março nos 18 municípios de atuação da Cooperativa e reuniu mais de 12,1 mil associados. O evento foi coordenado pelo presidente Ricardo Cé e o diretor executivo da Instituição, Roberto Scorsatto.

Em 2016, a cooperação constante dos associados na utilização das soluções disponibilizadas pelo Sicredi possibilitou à instituição novamente apresentar um desempenho sólido e sustentável, permitindo maior poder de acesso a recursos para investir no desenvolvimento da região.

A instituição financeira cooperativa finalizou o ano administrando R$ 1,9 bilhão em Ativos Financeiros e R$ 300,2 milhões de Patrimônio Líquido, com um crescimento médio de 20% em relação ao ano anterior.

Em 2016, o Sicredi Região dos Vales disponibilizou, por meio do crédito, R$ 421,7 milhões de recursos em 31,5 mil operações realizadas nos 18 municípios da região. Estes valores contribuíram para o incremento dos diversos setores econômicos. Ao setor agrícola e pecuário foram liberados R$ 103,3 milhões, atendendo 4,6 mil associados. Ao setor da indústria e comércio, o Sicredi Região dos Vales repassou R$ 191,9 milhões. Já para as modalidades de crédito geral, destinadas às pessoas físicas, a Cooperativa realizou 14,3 mil operações de crédito, liberando um total de R$ 126,5 milhões para a aquisição de bens de consumo e crédito pessoal.

Outro dado importante do último ano se refere ao fortalecimento dos laços da Cooperativa com as comunidades. O Sicredi Região dos Vales novamente apoiou mais de mil eventos e ações que estimularam o lazer, a diversão, a cultura e a integração entre as pessoas, ressaltando a identificação do Sicredi e de seus colaboradores com a região e reforçando o vínculo com os municípios onde está presente.

Resultados compartilhados

O diferencial de compartilhar os resultados alcançados com seus associados fortalece a filosofia da instituição, enquanto Cooperativa. Dos R$ 58,2 milhões alcançados em 2016, 32% ou R$ 18,7 milhões retornarão aos associados através do pagamento de juros ao capital social e participação nos resultados, conforme proposta do Conselho de Administração aprovada na Assembleia Geral de Delegados. O resultado é fruto da ampliação dos negócios do Sicredi com seus mais de 57,7 mil associados.

O diretor executivo do Sicredi Região dos Vales, Roberto Scorsatto, afirma que o crescimento sustentável é o principal norteador da gestão da Cooperativa. “A soma do nosso modelo de gestão, da eficiência dos colaboradores, da parceria dos associados e da forma de atuação da Cooperativa, contribuíram, mais uma vez, para apresentarmos um desempenho que fortalece a solidez e a sustentabilidade do Sicredi Região dos Vales”, diz.

Investimento no atendimento

No último ano, o Sicredi Região dos Vales novamente manteve os investimentos para fortalecer a qualidade do atendimento prestado aos seus associados. Foram cerca de 45 capacitações realizadas, estimulando a qualificação dos seus profissionais.

Em 2016, o Sicredi também buscou aprimorar a experiência do associado. A Instituição manteve o diferencial de proporcionar uma hora de atendimento a mais por dia do que o horário convencional (9h30 às 15h30) e deu continuidade aos processos de inauguração de novas instalações e remodelação das agências, proporcionando mais conforto, privacidade e tranquilidade para que os associados realizem seus negócios.

“Os investimentos na qualificação da equipe de trabalho e em ambientes mais confortáveis, acolhedores e privativos aos associados reforçam o nosso compromisso em aprimorar a experiência proporcionada ao associado, disponibilizando soluções financeiras adequadas, com transparência, ética e preço competitivo, construindo assim uma relação de confiança entre associados, colaboradores e Cooperativa”, afirma o presidente Ricardo Cé.

Comemorações dos 35 anos

O ano de 2017 está sendo de comemorações para o Sicredi Região dos Vales. A instituição financeira cooperativa celebra, no dia 2 de julho, os seus 35 anos de fundação. E ao longo das suas três décadas e meia de história, o interesse pela comunidade e pelo desenvolvimento da região sempre esteve presente na sua essência.

Este compromisso com a região neste ano ficará ainda mais evidenciado com a construção da nova Sede do Sicredi Região dos Vales. O empreendimento, que tomou forma em 2016 será inaugurado no mês de abril, e, além de atender o crescimento atual e futuro será um mecanismo de acesso ao conhecimento, cultura e relacionamento com os associados.

Além disso, para valorizar a relação de parceria e confiança com o quadro social, a Instituição está promovendo a maior promoção de sua história. A Promoção Aniversário Premiado realizou os primeiros sorteios durante o processo assemblear, onde foram sorteados 21 Smart TVs e 21 Notebooks. Já os sorteios dos carros zero quilômetro ocorrerão no dia 2 de julho no evento de comemoração dos 35 anos da Instituição. A comemoração será realizada em Encantado e terá entre as atrações os shows com Luiz Marenco e João Luiz Corrêa.

“Ao longo dos próximos meses realizaremos iniciativas e eventos que fortalecerão ainda mais nossa identificação com a região e a parceria com os associados, como a Promoção Aniversário Premiado, que distribuirá 63 prêmios, e a inauguração da nova Sede do Sicredi Região dos Vales, em Encantado”, afirma o presidente Ricardo Cé.

Texto: Ascom Sicredi