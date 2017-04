Sicredi Região dos Vales inaugura nova sede

No sábado, dia 8 de abril, o Sicredi Região dos Vales realizou a cerimônia de inauguração da sua nova sede, localizada na rua Heitor Peretti, em Encantado. O evento, que faz parte também das comemorações dos 35 anos da Cooperativa, reuniu colaboradores, autoridades, entidades, associados fundadores, conselheiros e coordenadores de núcleo.

Em um total de 11 mil metros quadrados de área construída, a sede abriga a Superintendência Regional, a Agência Cidade Alta, estrutura para realização de reuniões e qualificações, sede social, biblioteca interna, parque e futuro memorial.

Além disso, um auditório moderno, com espaço para recepcionar e acomodar 600 pessoas e com amplo estacionamento, foi construído junto à nova sede. Este local de cultura, arte e aprendizagem ficará à disposição da comunidade regional.

A execução da obra foi efetivada por uma empresa credenciada, com as especificações técnicas e normas exigidas pelo Sistema Sicredi. O projeto completo, que iniciou em 2015 e foi concluído neste ano, teve um investimento de R$ 29,3 milhões – contemplando a construção, os equipamentos, mobiliário e recolhimento total de impostos. Atuam no novo espaço 50 pessoas entre Superintendência, Agência Cidade Alta e profissionais terceirizados.

Durante o ato de inauguração, o diretor executivo do Sicredi Região dos Vales, Roberto Scorsatto, enfatizou que a nova sede, que reforça a identificação e o compromisso do Sicredi com a região, foi projetada para atender o crescimento atual e futuro da Cooperativa. “Nossa história foi marcada por dificuldades, desafios, conquistas, muita persistência na busca de manter os ideais dos sócios-fundadores, de construir uma Cooperativa que propiciasse crescimento aos seus associados e à região onde está inserida. Esse propósito sempre norteou as ações na gestão do Sicredi Região dos Vales, buscando construir uma Cooperativa sólida, sustentável, que reinveste localmente os recursos que administra, que tem compromisso com a comunidade onde atua e que valoriza muito o relacionamento e o atendimento aos seus associados”, afirmou.

O associado fundador e primeiro presidente do Sicredi Região dos Vales, Jatir Mezacasa, salientou a coragem dos 26 agricultores que pensaram na criação da Cooperativa e ressaltou que os ideais estabelecidos há 35 anos permanecem até hoje. “Peço que continuem pensando no bem-estar da coletividade e das famílias. A forma de atuação simples e moderna do nosso Sicredi, de zelo no atendimento, de ver o seu associado sempre ao seu lado, é a mesma idealizada pelos fundadores. Eu tenho 52 anos de atuação na presidência de entidades, de sindicalismo e de cooperativismo, mas hoje talvez seja um dos dias mais felizes de minha vida”, disse.

O presidente da Central Sicredi Sul, Orlando Müller, comentou que a nova sede é resultado do trabalho que o Sicredi Região dos Vales tem desenvolvido ao longo dos anos. “Esse empreendimento, que nos traz orgulho e satisfação, é a materialização de tudo o que foi feito em termos de organização das pessoas, de promover o desenvolvimento econômico e social e do compromisso que a Cooperativa tem com suas comunidades. Que essa nova sede consiga produzir resultados não só internamente para a Cooperativa, mas para a comunidade regional”, declarou.

O prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, afirmou que a atuação do Sicredi Região dos Vales traduz aquilo que a comunidade regional sonhava com o sistema de crédito voltado para o desenvolvimento. “Hoje, o Sicredi representa o potencial e a força de nossa região. São os primeiros passos ainda, tem muito a contribuir. Todos nós estamos de parabéns. É um dia especial para toda nossa região”, falou.

Emocionado, o presidente Ricardo Cé fez um agradecimento especial aos fundadores, conselheiros, colaboradores, coordenadores de núcleo, associados e entidades parceiras. “Vocês nos dão a sustentação fundamental nessa dura e longa caminhada. Quando me perguntam o que acontece na nossa região para o nosso Sicredi ser destaque no cenário nacional, eu respondo, é fácil, vão lá e conheçam o povo da região dos Vales que vocês vão entender porque a nossa Cooperativa é forte e contribui para o crescimento regional”, acrescentou. O presidente enalteceu ainda o compromisso do Sicredi com os associados. “O mais importante de nossa trajetória não é chegar ao topo, mas é manter a perseverança e a esperança para contribuir com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, destacou Cé.

Comemorando os seus 35 anos de atuação em 2017, o Sicredi Região dos Vales conta com 223 colaboradores, 58 mil associados, em uma área de abrangência que contempla 18 municípios, somando 21 agências (sendo duas agências em Encantado, duas em Arroio do Meio e duas em Guaporé).

Parque integrado à comunidade

Além da estrutura interna, o parque localizado junto à nova sede será destinado para a utilização da comunidade. O espaço recebeu paisagismo, calçamento e bancos e abriga pergolado projetado com imagens representativas de fotógrafos de Encantado (Hugo Peretti e Lino De Nes) nas laterais e, na parte superior, as imagens sacras reproduzem vitrais que formam a Sagrada Família, São Pedro (padroeiro do município) e o Espírito Santo.

No parque também está inserido o Relógio Solar, que informa as horas, os pontos cardeais e também o horário de maior intensidade de radiação solar. Além disso, o ponteiro do relógio aponta para o Polo Sul Celeste, que identifica o eixo de rotação da Terra.

Texto: Ascom Sicredi Região dos Vales