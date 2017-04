Sicredi Região dos Vales inaugura sua nova Sede neste sábado

No dia 08 de abril, o Sicredi Região dos Vales inaugura sua nova Sede. O empreendimento, iniciado em 2015, que reforça o compromisso da instituição com a região, foi projetado para atender o crescimento atual e futuro da Cooperativa e também será um mecanismo de acesso ao conhecimento, cultura e relacionamento com o quadro social.

Com 11 mil metros quadrados de área construída, a nova sede do Sicredi Região dos Vales abrigará a Superintendência Regional, a agência Cidade Alta, estrutura para realização de reuniões e qualificações, sede social, parque e, ainda, o auditório com capacidade para 600 pessoas.

Por motivos de estrutura para receber os convidados, o evento, que acontece neste sábado, será destinado a autoridades, entidades, associados fundadores, conselheiros e coordenadores de núcleo do Sicredi Região dos Vales. Posteriormente, o Sicredi estará organizando visitas para que os associados e a comunidade possam conhecer o empreendimento.

Texto: Ascom Sicredi