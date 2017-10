Sicredi Região dos Vales participa do movimento Outubro Rosa

A sede do Sicredi Região dos Vales, em Encantado, ganhou neste mês iluminação na cor rosa. A iniciativa reforça a campanha de conscientização Outubro Rosa, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do combate ao câncer de mama.

Além da sede, ganharam a cor do laço símbolo da luta contra o câncer, as agências nos municípios de Encantado, Guaporé, Anta Gorda, Dois Lajeados, Nova Bréscia, Relvado, Capitão, Muçum, Arroio do Meio, Vespasiano Corrêa, Putinga, União da Serra, Vista Alegre do Prata e Doutor Ricardo, onde também ocorrem ações promovidas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer ou pelo município.

Texto: Ascom Sicredi Região dos Vales