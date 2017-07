Sicredi Região dos Vales realiza a entrega dos 21 automóveis

Na tarde da sexta-feira (07) foi realizada a entrega dos 21 automóveis da Promoção Aniversário Premiado Sicredi. O ato ocorreu na sede do Sicredi Região dos Vales e contou com a presença dos ganhadores, familiares, autoridades e imprensa.

O sorteio ocorreu na tarde do dia 02 de julho, durante as comemorações do aniversário, que foram realizadas no Parque João Batista Marchese. A Promoção, que iniciou em julho de 2016, foi a maior já efetuada pela Instituição Financeira Cooperativa. Em 12 meses de negócios, mais de 500 mil cupons foram distribuídos aos associados e, além dos sorteios dos automóveis, nos meses de janeiro e fevereiro foram entregues 21 Notebooks e 21 Smart TVs. No total, foram 63 prêmios distribuídos, totalizando mais de R$ 800 mil em premiação.

No auge de seus 83 anos, a senhora Elaria Klein, foi a ganhadora do automóvel pela agência de Encantado. “Eu estava em casa e fui avisada pela minha vizinha. Eu não acreditei! É a primeira vez que ganho alguma coisa. Quero que este momento de sorte também chegue para as outras pessoas”.

O presidente Ricardo Cé agradeceu a todos por terem participado da promoção e destacou que hoje foi um dia muito feliz, por estar rodeado de tantos sortudos.

O gerente da agência de cada município realizou a entrega para os seguintes ganhadores:

Encantado: Elaria Klein

Cidade Alta (Encantado): Ademar Zilio

Guaporé: Jayme Tortelli

Avenida (Guaporé): Carla Dias Rissi

Ilópolis: Jose Eduardo Rossini Dallazem

São Valentim Do Sul: Claudecir Signor

Roca Sales: Diego Wianey Haberkamp

Coqueiro Baixo: Noemia Ana Senter Salvi

Anta Gorda: Moises Caumo

Dois Lajeados: Nilso Jose Pasini

Nova Bréscia: Albino Delazeri

Relvado: Agilberto Antonio Carboni

Capitão: Rosister Terezinha Salton

Muçum: Darci Luiz Brandão

Arroio Do Meio: Ivo Petry

Centro Histórico (Arroio Do Meio): Mariano Luis Schauren

Vespasiano Corrêa: Gabriel Pezzi

Putinga: Lurdes Salva Marca

Vista Alegre Do Prata: Matheus Baldissera Costa Curta

União Da Serra: Ivanir Stefenon

Doutor Ricardo: Leonardo Baldissera

Saiba mais:

Fundado em 02 de julho de 1982, o Sicredi Região dos Vales conta com 223 colaboradores, 59 mil associados, em uma área de abrangência que contempla 18 municípios, somando 21 agências (sendo duas agências em Encantado, duas em Arroio do Meio e duas em Guaporé).

Texto e fotos: Elisangela Favaretto/Portal Região dos Vales