Sicredi Região dos Vales repassa recursos para ações em prol da segurança pública regional

O Sicredi Região dos Vales renovou o termo de cooperação com 17 Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública (Consepros) que atuam na área de abrangência da Instituição. No documento firmado recentemente foi acordado com os órgãos a doação de um valor anual para que seja utilizado em iniciativas que promovam e estimulem a segurança pública regional. No total, neste ano, foram repassados R$ 48 mil.

Os Conselhos são Organizações Não Governamentais (ONGs) que têm por objetivo colaborar com os órgãos públicos de segurança, como a Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros. Também são incentivadores do relacionamento entre as entidades e autoridades locais, através do repasse de materiais e equipamentos, além de promover cursos e treinamentos que visem à melhoria dos serviços prestados pelos órgãos de segurança nos municípios.

O presidente do Consepro de Guaporé, Edson Quadros, afirma que o repasse realizado pelo Sicredi demonstra a preocupação da Instituição com o bem-estar da comunidade regional. “Atitudes como desta diferenciada Instituição financeira foi de grande valia para a melhoria da segurança em nosso município, demostrando também sua preocupação com o bem-estar da comunidade onde está inserida. Os recursos disponibilizados foram aplicados na aquisição de materiais e na manutenção de viaturas da Brigada Militar e da Policia Civil, bem como na manutenção e conservação de seus prédios”, afirma.

O presidente do Consepro de Muçum, Gustavo Taborda, igualmente destaca a importância de disponibilizar o valor em benefício da segurança local. “O apoio do Sicredi à comunidade muçunense é perceptível. Neste ano, mais uma vez realizou uma relevante doação ao Consepro para subsidiar reparos e aquisições necessárias à segurança pública, o que viabiliza o apoio ao sistema público, aperfeiçoando a prestação do serviço”, enfatiza.

Além da contribuição aos Conselhos, o Sicredi também mantém o compromisso com ações que contribuam com a redução da circulação de valores em espécie na região, através da conscientização dos seus associados para utilização de meios de pagamento, como cartões, internet banking e celular, para transferências de recursos e pagamentos de boletos e contas de consumo.

O presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, destaca que cooperar com as comunidades, reinvestindo os recursos localmente, faz parte da forma de atuação do Sicredi. “Estamos atentos ao que acontece em nossa região e a segurança pública vem sendo uma preocupação constante de nossas comunidades. Além dos investimentos em segurança das nossas agências, através dessa parceria com os Conselhos queremos cooperar novamente com a realização de ações que promovam e estimulem a segurança em nossa região”, afirma.

Na região foram contemplados com as doações do Sicredi os Consepros das cidades de Anta Gorda, Encantado, Guaporé, Ilópolis, São Valentim do Sul, Roca Sales, Coqueiro Baixo, Dois Lajeados, Nova Bréscia, Relvado, Capitão, Muçum, Arroio do Meio, Vespasiano Corrêa, União da Serra, Vista Alegre do Prata e Doutor Ricardo.

Texto: Ascom Sicredi