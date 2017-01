Sicredi Região dos Vales reunirá associados a partir do dia 30

O Sicredi Região dos Vales dá início neste mês de janeiro ao seu processo assemblear 2017. Os eventos reunirão os associados nos 18 municípios da região de abrangência da instituição financeira cooperativa.

O primeiro encontro, agendado para a segunda-feira, dia 30, ocorre no município de União da Serra, a partir das 21h.

Nos eventos serão apresentados o relatório de gestão, a prestação de contas do exercício de 2016, as ações do Sicredi em prol do desenvolvimento das comunidades e demais assuntos de interesse do quadro social.

Neste ano também ocorrerão durante os processos assembleares, realizados nos meses de janeiro e fevereiro, os dois primeiros sorteios da Promoção Aniversário Premiado Sicredi. Os associados de cada uma das agências do Sicredi da região que depositaram seus cupons nas urnas até o dia 27 de janeiro concorrerão a 01 Smart TV LED 40 polegadas e 01 Notebook. Nesta etapa de sorteio serão distribuídos no total 21 Smart TV e 21 Notebooks.

Já os sorteios dos 21 automóveis que completam a promoção serão realizados no dia 2 de julho de 2017, data em que a Cooperativa comemora os seus 35 anos.

Até o dia 23 de fevereiro, quando se encerram os encontros, a previsão é que mais de 10 mil associados acompanhem as apresentações realizadas pelo presidente da Cooperativa, Ricardo Cé, pelo diretor Executivo, Roberto Scorsatto, e pelos gerentes do Sicredi em cada cidade.

Compreendem a área de abrangência do Sicredi Região dos Vales os municípios de Anta Gorda, Arroio do Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Guaporé, Ilópolis, Muçum, Nova Bréscia, Putinga, Relvado, Roca Sales, São Valentim do Sul, União da Serra, Vespasiano Corrêa e Vista Alegre do Prata. Para mais informações dos encontros e confirmações de presença, os associados podem contatar o Sicredi do seu município.

Calendário Processo Assemblear 2017

DATA MUNICÍPIO HORÁRIO

LOCAL 30/01/2017 União da Serra 21 horas Ginásio de Vila Oeste 31/01/2017 Vista Alegre do Prata 21 horas Salão Paroquial 01/02/2017 Guaporé 21 horas Salão Comunitário Nossa Senhora da Saúde 02/02/2017 Dois Lajeados 21 horas Salão Paroquial 03/02/2017 São Valentim do Sul 21 horas Salão Paroquial 06/02/2017 Vespasiano Corrêa 21 horas Salão Paroquial 07/02/2017 Muçum 21 horas Salão Paroquial 08/02/2017 Encantado 21 horas Salão Comunitário Santo Agostinho 09/02/2017 Roca Sales 21 horas Salão Paroquial 13/02/2017 Putinga 21 horas Salão Paroquial 14/02/2017 Ilópolis 21 horas Ginásio Poliesportivo Girolamo Sanson 15/02/2017 Anta Gorda 21 horas Ginásio Paroquial São Carlos 16/02/2017 Doutor Ricardo 21 horas Ginásio Paroquial Pe. Vitório Scopell 17/02/2017 Relvado 21 horas Salão Paroquial 20/02/2017 Coqueiro Baixo 20 horas Salão Comunitário São José 21/02/2017 Nova Bréscia 20 horas Ginásio Municipal de Esportes 22/02/2017 Capitão 20 horas Ginásio Municipal de Esportes 23/02/2017 Arroio do Meio 20 horas Salão Paroquial

Texto: Ascom Sicredi