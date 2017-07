Sincovat faz parceria com Sindilojas-VT para emissão de certificados digitais

A demanda por certificação digital pelas empresas e pessoas físicas cresce anualmente. E para melhorar ainda mais o serviço prestado, o Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat) anuncia mudanças a partir desta semana. Através de uma parceria, o trabalho será realizado pelo Sindilojas Vale do Taquari, que já possui ampla experiência no atendimento desta área.

A autoridade certificadora passa a ser a Safeweb, mas os procedimentos para obter o serviço não mudam. Os escritórios de contabilidade e os clientes devem fazer o agendamento através do Sincovat pelo telefone 3709-2798 e o atendimento é feito na própria sede da entidade, no Bairro São Cristóvão, em Lajeado. A solicitação também pode ser feita para outros municípios, desde que haja um número mínimo de interessados.

Texto: Ascom Sindilojas