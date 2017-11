Sincovat realiza eleições para o biênio 2018/2019 no dia 29

O Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat) agendou para às 13h do dia 29 de novembro a assembleia geral extraordinária para eleição da diretoria e conselho fiscal do biênio de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019. Estão aptos a votar todos os integrantes do quadro social em dia com a tesouraria. Como concorrente, está registrada a chapa única que tem como presidente Cintia Cristina Steffens Fortes, diretor administrativo Nilvo Antônio Radaelli e diretora financeira Noeli Teresinha Kuhn.

A atividade, realizada na sede social da entidade (Rua Venceslau Brás, 55 – Lajeado), será precedida pela assembleia geral que, a partir das 12h30min, discutirá a previsão orçamentária para 2018 com parecer do conselho fiscal; e o valor da anuidade associativa, contribuição confederativa e guia sindical do próximo ano; entre outros assuntos. Os associados e demais interessados também estão convidados para um almoço de confraternização às 11h45min, com investimento de R$ 35,00 e R$ 45,00 respectivamente, já incluso refrigerante. Interessados devem confirmar presença até o dia 14 no site www.sincovat.com.br.

Nominata chapa concorrente:

Efetivos

Presidente: Cintia Cristina Steffens Fortes

Diretor Administrativo: Nilvo Antônio Radaelli

Diretora Financeira: Noeli Teresinha Kuhn

Suplentes

Vice-Presidente: Rodrigo Kich

Diretora Administrativa Substituta: Jaqueline Ferreira de Almeida

Diretora Financeira Substituta: Vanessa Cristina Knecht Collett

Conselho Fiscal

Efetivos:

Edmilson Norberto Zortea

Gustavo Luíz Schnoremberger

José Marçal Pereira

Suplentes:

Edson Alexandre Schneider

Alenir Ana Carissimi

Diana E. Steffens Ewald

Delegados

Efetivo: Cintia Cristina Steffens Fortes

Suplente: Rodrigo Kich

Texto: Ascom Sincovat