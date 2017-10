Sindilojas Vale do Taquari sedia palestra sobre visual merchandising

Um evento exclusivo para lojistas e voltado à melhoria do varejo. O Studio In promove no dia 24 de outubro, às 19h no Sindilojas Vale do Taquari, a palestra Visual Merchandising. A atividade vai abordar o conceito, a importância do visual merchandising nos estabelecimentos comerciais e as técnicas usadas por grandes empresas do setor.

O evento terá à frente a diretora criativa da empresa, Luiza Terres. A profissional é formada em Design de Moda e especializada em visual merchandising, área na qual já atuou na Lojas Riachuelo, além de personal stylist e produção de moda. A participação é gratuita, porém requer confirmação de presença através do site www.studioinvm.eventbrite.com.br .

Texto: Ascom Sindilojas