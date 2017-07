Sinduscom-VT e Fórum de Entidades contratam profissional para contribuir com Plano de Desenvolvimento Urbano de Lajeado

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil, Mobiliário, Marcenarias, Olarias e Cerâmicas para a Construção, Artefatos e Produtos de Cimento e Concreto Pré-Misturado do Vale do Taquari (Sinduscom-VT) está sempre atento aos assuntos que influenciam no desenvolvimento das cidades e da região.

Neste sentido, a entidade contratou a Biossplena, de Flores da Cunha, para lhe auxiliar tecnicamente quanto aos encaminhamentos do Plano de Desenvolvimento Urbano de Lajeado – Plano Lajeado 2040. A iniciativa conta com o apoio do Fórum das Entidades de Lajeado, composto por 13 instituições empresariais e sociais.

O objetivo do Sinduscom-VT é contribuir com o processo de discussão de ideias e colaborar com a Administração Municipal no que se refere às definições sobre o futuro de Lajeado nas mais diversas áreas. A Biossplena tem à frente a engenheira civil especialista em Gerenciamento Ambiental, Giovana Ulian, que também já exerceu a função de secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito no município de Flores da Cunha.

A diretoria destaca que a intenção é fazer um contraponto se houver necessidade. A ideia surgiu numa das reuniões periódicas com as construtoras, que manifestaram preocupação com o Plano Lajeado 2040. Após aprovação interna, o grupo buscou o apoio das entidades e também já se reuniu com o prefeito Marcelo Caumo para explicar o trabalho que está sendo feito.

Texto: Ascom Sinduscom