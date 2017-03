Site da Lume Eventos está de cara nova

Moderno, interativo e fácil de navegar. O novo site da Lume Eventos está no ar. O portal foi redesenhado com o objetivo de valorizar e divulgar o trabalho desenvolvido pela empresa, bem como os eventos que promovem o crescimento da Região. Os conteúdos foram divididos de forma mais organizada, o que proporciona praticidade no acesso. Outro diferencial do site, é que ele se ajusta automaticamente no desktop, no celular ou no tablet. Esta reformulação proporciona mais proximidade com o público e ainda apresenta o comprometimento, a flexibilidade e o dinamismo da empresa. Acesse www.lumeeventosrs.com.br

Texto: Portal Região dos Vales