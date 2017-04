Smag promove mais quatro Feiras do Peixe neste mês

A Secretaria Municipal da Agricultura de Estrela (Smag) está promovendo mais quatro Feiras do Peixe neste mês, antes da Páscoa. No próximo sábado, dia 8, será na Praça Professor Henrique Roolaart, a partir das 7h, quando serão colocados à disposição dos consumidores dois mil quilos de carpa.

Também haverá feiras nos dias 12 e 13 de abril. Em torno de 10 mil quilos de pescado serão ofertados. Nessas ocasiões a venda vai ocorrer das 7h às 19h. No dia 12 será na Praça Henrique Roolaart e no dia 13 neste local e ainda na entrada do Bairro das Indústrias, Rua Max Henrique Erichen.

Preços

Os preços do quilo da carpa são os seguintes: capim, R$ 9, e cabeça grande, húngara e prateada, R$ 8,50. Na feira da Praça Henrique Roolaart os consumidores têm a possibilidade de levá-las evisceradas e limpas, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3. No último sábado, dia 1º, foram vendidos 700 quilos de carpa e tilápia.

Texto: Ascom Estrela