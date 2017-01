SMEC informa data de cadastramento e recadastramento do transporte escolar

A Secretaria de Educação e Cultura de Paverama comunica que no período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro estará sendo realizado o cadastramento e recadastramento obrigatório para todos os alunos que utilizarão o transporte escolar, a partir do dia 22 de fevereiro, data de início das aulas.

Esse procedimento deverá ser feito por um responsável pela criança. Para novo cadastro são necessários os seguintes documentos: Certidão ou RG do aluno, RG e CPF do responsável além do comprovante de residência.

Ressalta-se que o recadastramento na Secretaria Municipal de Educação e Cultura será somente para o aluno que não o fez no momento da rematrícula na sua escola. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (51) 3761-1515.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama