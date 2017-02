Com o intuito de oportunizar às crianças do município um momento de descontração, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Progresso está organizando o Carnaval Infantil, domingo, dia 19 de fevereiro, das 15h às 17h30min, no Ginásio da Escola Estadual de Educação Básica São Francisco.

O evento tem o apoio da Escola São Francisco. Traga a garotada e deixe a diversão por nossa conta.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Progresso