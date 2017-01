Smel recebe inscrições para Colônia de Férias

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) de Estrela, em parceria com a Secretaria de Educação, está recebendo inscrições para mais uma edição do “Colônia de Férias”. O projeto será realizado no período de 16 a 27 de janeiro, com atividades recreativas, esportivas, educacionais e culturais para crianças com idade entre 6 e 12 anos durante o período de recesso escolar.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente na Smel, localizada na Rua Ernesto Alves, nº 597, pelo telefone (51) 3981-1067 ou ainda pelo e-mail segundotempo@estrela.rs.gov.br

Segundo o secretário Julio Saldanha, haverá dois núcleos, um na sede dos projetos da Smel (no prédio da antiga Polar) e outro junto à Escola de Educação infantil Criança Feliz, no Loteamento Marmitt. As atividades são totalmente gratuitas e vão ocorrer de segundas a quintas-feiras, das 8h às 11h. O secretário ressalta que, além de esporte e lazer, a proposta é oferecer atividades diferenciadas às crianças, em áreas como música e saúde, por exemplo, através de oficinas, em parceria com outras secretarias e entidades do município.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela