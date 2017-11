Sobe demanda por Carteiras de Identidade em Estrela

Em 2017, já foram confeccionadas 1.057 carteiras de identidade na unidade do Poupa Tempo, serviço disponibilizado pelo Governo de Estrela que tem por objetivo tornar mais fácil a vida do cidadão. Na manhã da sexta-feira (10), a 1.058ª e 1.059ª unidades do Registro Geral (RG), como também é conhecido o documento, foram as solicitadas pelos irmãos Gabriel (9) e Micael (7) da Silva Gambá. Acompanhados da mãe, Michele, os meninos do Bairro Boa União foram encaminhar o documento para realizarem a matrícula na rede de educação, um dos motivos que deve fazer com que a demanda cresça nos próximos dias.

O Poupa Tempo funciona na Rua 13 de Maio, nº 261, ao lado do prédio da Prefeitura de Estrela. O horário é das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo telefone 3190-1253.

Segundo Rafael Jair Gonçalves, servidor do setor responsável pela operação, com a chegada das férias estudantis e maior contratação de pessoas por parte do comércio, a procura pelo serviço deve crescer nos próximos dias. “O movimento já foi um pouco maior nos últimos dias. Temos hoje uma média de cem unidades por mês. Número que sempre tende a aumentar nesta época do ano, quando as pessoas aproveitam o período de férias para encaminhar uma nova carteira, ou a primeira dos filhos”, diz. Foi o caso dos irmãos Gabriel e Micael. O caçula assinou seu nome com todo cuidado. Já Gabriel achou engraçado coletar as digitais. Quando questionado se havia gostado da sua foto 3×4, sempre um trauma para muita gente no RG, analisou. “Acho que está bonita.”

Documentos necessários

Para a confecção do RG, é necessário levar: foto 3×4; CPF e Certidão de Nascimento original (se solteiro); Certidão Casamento original (no caso de união civil); Certidão de Casamento original com averbação do divórcio (caso divorciado). Em caso de menores de 16 anos, estes devem estar acompanhados de responsáveis, como pais ou avós, guardião, tutor ou curador, estando estes com posse do seu RG. A primeira emissão é isenta de taxa. A segunda via tem uma taxa de R$ 64. A confecção das carteiras de identidade estará suspensa entre os dias 26 de dezembro e nove de janeiro, em virtude das férias do servidor responsável. A entrega das carteiras confeccionadas no período anterior a este leva 35 dias em média para ser entregue.

Texto: Ascom Estrela