Sobe para 12 cidades em situação de emergência pelas chuvas no RS

Subiu para 12 o número de municípios em situação de emergência devido às fortes chuvas do final de semana no Rio Grande do Sul, informou a Defesa Civil do Estado nesta segunda-feira (29). Danos gerais foram calculados em 56 municípios; 239 famílias estão desalojadas, atingindo 1.003 pessoas; e 69 famílias ficaram desabrigadas, com um cálculo de 289 pessoas.

Municípios em situação de emergência:

Tiradentes do Sul, Campo Novo, Três Passos, Coronel Bicaco, Santo Augusto, Tenente Portela, Panambi, Cristal, Sertão, São Jerônimo, Boqueirão do Leão e Dom Pedrito.

Confira o balanço de atingidos:

Município Desabrigados Desalojados Panambi —– 10 famílias; 42 pessoas São Sebastião do Caí —– 35 famílias; 147 pessoas Uruguaiana 10 famílias; 42 pessoas 54 famílias; 226 pessoas Itaqui 8 famílias; 34 pessoas 82 famílias; 344 pessoas São Borja 5 famílias; 21 pessoas 18 famílias; 76 pessoas Campo Novo —- 22 famílias; 92 pessoas Estrela 13 famílias; 55 pessoas 7 famílias; 30 pessoas Arroio do Meio 1 família; 4 pessoas São Jerônimo —– 10 famílias; 42 pessoas Montenegro 14 famílias; 59 pessoas —- Lajeado 15 famílias; 63 pessoas —- Cristal 1 família; 4 pessoas —- Cachoeira do Sul 3 famílias; 13 pessoas —-

Nível do rio Uruguai em diferentes pontos

São Borja: em declínio

Itaqui: estacionado

Uruguaiana: subindo

As coordenadorias regionais seguem em estado de alerta, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxílio podem ser encaminhados pelo telefone 199.

Texto: Ascom RS