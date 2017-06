Soberanas apresentaram os novos trajes

Na tarde da sexta-feira (9), nas dependências do Centro Administrativo de Encantado, foram conhecidos os quatro trajes que as novas soberanas usarão durante seu reinado. Prefeitos, vices, primeiras-damas e soberanas de vários municípios da região estavam presentes, no desfile que contou com a participação do Coral AABB Vida e Canto.

Três designers encantadenses, Ricardo Werner, Maiara Gonçalves e Ereneide Cunha (Preta), criaram em conjunto o traje casual e de gala que está sendo usado pelas Soberanas.

Foram confeccionadas 24 peças em mais de 150 horas de confecção, sendo que cada soberana possui 8 peças. Como os trajes são compostos por peças separadas, eles permitem 10 combinações diferentes para a corte usar, sendo que cada combinação a ser usada é pensada para estar em harmonia com a ocasião. Foram usados mais de 160 metros de tecidos, dentre eles tecidos nobres como o veludo e a renda bordada. Também foram utilizados mais de 5000 canutilhos no traje da Rainha.

Características dos trajes:

– A cor vermelha é predominante nos trajes. Provém da bandeira do município. Representa o sangue batalhador de todos nós, capazes de construir um grande futuro.

– O vermelho é complementado pela cor branca. Ela também está na bandeira do município. Representa a unidade e o equilíbrio, demonstra nossa capacidade de acolhimento e de respeito às diferentes culturas existentes.

– Para arrematar, foi escolhida a cor dourada, que representa a riqueza cultural presente em cada cidadão que a valoriza e vive isso em seu dia-a-dia.

– Os elementos bordados nos trajes representam as características que levaram Encantado a ser essa cidade tão querida por todos. Elas estão presentes em cada encantadense: o trabalho, a fé e a hospitalidade.

A flor dália, símbolo do nosso município, representa o trabalho diário e a força do cooperativismo. As chaves cruzadas são uma homenagem aos primeiros imigrantes devotos de São Pedro, representam a nossa fé. O trigo e a uva representam a cultura italiana, através da gastronomia e, principalmente, nossa capacidade única de bem receber a todos.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado