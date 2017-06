Soberanas da Festa da Bergamota divulgam evento na Suinofest

O prefeito de Marques de Souza Edmilson Dörr, a primeira dama do município Doralice Dörr, as soberanas da 42ª Festa da Bergamota e a coordenadora de Assistência Social Leonízia Bazzo, representaram o município na Suinofest, na sexta-feira (09), em Encantado.

Durante o evento ocorreu também o encontro das primeiras damas da região. As soberanas Luana Compagnoni, Catiana Giovanella e Edina Spinelli, convidaram a comunidade regional para a 42ª Festa da Bergamota que ocorre em Bela vista do Fão, no dia 18 de junho, no Ginásio Esportivo Grêmio Guarani.

A programação da Festa da Bergamota inicia com Alvorada Festiva às 6h30min. Após haverá mateada, entrega dos conjuntos de bergamota para concurso, entrega dos derivados de bergamota para concurso, Missa e Tenda Colonial. Para às 10h45min está marcada a abertura oficial do evento e inauguração do Monumento à Bergamota. Logo após tem almoço típico, divulgação da premiação, apresentações, caminhada turística, Show com banda e Divulgação do Piá e Boneca da Festa.

Texto: Ascom Marques de Souza