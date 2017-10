Soberanas iniciaram a divulgação dos 30 anos de Paverama

Os preparativos para a 5ª Paverama Fest estão sendo definidos, e as soberanas do município já iniciaram a divulgação do evento. A Comunidade Católica de Canabarro foi o primeiro lugar fora do município a receber a visita da Corte. Em Paverama, diversos eventos já receberam a presença da Rainha Jéssica Althaus Flach e da Princesa Luana Oliveira Souza.

Sobre o evento:

A 5ª Paverama Fest ocorrerá entre os 12 e 15 de abril de 2018, e comemorará os 30 anos de emancipação política do município. A novidade é o local da festa, que pela primeira vez será no maior cartão postal da cidade, o Parque 13 de Abril.

Diversas melhorias estão sendo projetadas para o local, que irá manter a tradição e a essência do evento, como comidas típicas, Chopp Gelado, atrações culturais e shows. Em breve será divulgada a programação oficial do evento.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama