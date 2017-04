Soberanas recebem o prêmio em dinheiro e planejam a viagem

Nesta semana, o prefeito Adroaldo Conzatti e o vice Enoir Cardoso, entregaram a premiação em dinheiro para a nova corte do município. Conzatti conversou com as meninas, a fim de fazer um panorama da viagem para a Itália, no qual estarão representando Encantado em alguns eventos.

O destino será a cidade de Valdobbiadene, região do Vêneto, província de Treviso, no qual o município tem um pacto de amizade. Está previsto no roteiro a passagem por Roma, Milão e Veneza. A viagem ainda não tem data marcada.

Texto: Ascom Encantado