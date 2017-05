Soldados cruzeirenses passam por formatura em São Gabriel

Os jovens soldados de Cruzeiro do Sul, da classe 1998, que prestam o Serviço Militar no quartel em São Gabriel, passaram pela Formatura da Boina. O ato ocorreu no dia 10 de maio, no próprio quartel.

Na oportunidade os cruzeirenses foram prestigiados por amigos familiares e autoridades. O prefeito e presidente na Junta de Serviço Militar 164, Lairton Hauschild, fez abertura da cerimônia alusiva a cavalaria e entrega da Boina aos soldados incorporados no 9º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB). Também acompanharam o ato, o vice-prefeito João Henrique Dullius e o secretário da JSM de Cruzeiro do Sul, Jairo Fonseca.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul