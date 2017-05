Solenidade de abertura da Maifest 2017 ocorre na sexta-feira

Na sexta-feira (05), às 19h, no Centro de Cultura e Turismo Bertholdo Gausmann, ocorre a solenidade de abertura da Maifest 2017, em comemoração aos 141 anos de emancipação política do município de Estrela. A cidade já se prepara para receber os visitantes. Além do colorido das flores, que embelezam as ruas, rótulas e praças, bandeiras com as cores do município enfeitam os principais pontos, dando um clima ainda mais acolhedor à Princesa do Vale.

Além do tradicional Festival do Chucrute, que está em sua 52ª edição, integra a Maifest o 18ª ParkChoppFest, de 19 a 21 de maio. Shows com Dionatã Severo, Lucas & Felipe e MC Stamm, e das bandas Sputnik e Vôo Noturno animarão os visitantes. A festa, no Parque Princesa do Vale, realiza tradicionais eventos como o Baile da Melhor Idade (Banda Festigma), Torneio do Boi (dia 19); Jogos Germânicos (dia 20); Grenais (dia 21) e o 3º Encontro Nacional de Motorhomes.

A programação completa da 52ª edição do Festival do Chucrute inclui, além dos bailes nos dias 20 e 27, o Desfile Típico, dia 6 de maio; cafés coloniais nos dias 21 e 28; a 23ª edição da Festa do Idoso, dia 24 e a 11ª Festa das Apaes, dia 25. Os ingressos para os bailes típicos já estão a venda. Mais informações pelo 3712-1120.

Esporte e diversão

Organizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) os tradicionais Torneio do Boi, Jogos Germânicos e Grenais estão com inscrições abertas. O Torneio do Boi consiste em cobranças de pênaltis em duplas, masculino e feminino. Nos Jogos Germânicos os competidores têm que mostrar força e habilidade para cumprir as tarefas. Pau de sebo, carregar tora, serrar e rachar lenha, cabo de guerra, galinha caipira e pegar leitão são algumas provas que vão desafiar os participantes.

Já os Grenais prometem agitar as torcidas. Os jogos movimentam os consulados do Grêmio e do Internacional no município. Os vencedores são puxados em carroças pelos derrotados. Mais informações sobre estes torneios podem ser obtidas na Smel, telefone (51) 3981-1046.

Texto: Ascom Estrela