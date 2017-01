Solenidade empossa eleitos em Arroio do Meio

No sábado, dia 31, foi realizada a solenidade de posse dos vereadores eleitos, prefeito e vice para o mandato 2017/2020, com grande público. O ato que durou cerca de 30 minutos, foi coordenado pelo presidente da Mesa, Paulo Volk (PMDB).

Primeiramente foram empossados os 11 vereadores, que fizeram o seu juramento: Rodrigo Kreutz (PMDB); Adiles Meyer (PMDB); Roque Haas (PP); Paulo Volk (PMDB); Darci Hergessel (PDT); Helena Matte (PMDB); Marcelo Schneider (PMDB); Jose Elton Lorscheiter, o Pantera (PP); Pedro Volmir de Freitas Noronha, o Kiko (PTB); Vanderlei Majolo (PP) e Luis Both (PMDB). Na sequencia os vereadores elegeram a Mesa Diretora através de chapa única, permanecendo no cargo Paulo Volk, tendo como vice Kreutz, secretária Adiles e 2º secretário Schneider, todos do PMDB. Adiles será presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Schneider de Finanças e Orçamento, além de ser o líder de bancada do PMDB; Haas será o líder de bancada do PP, Hergessel do PDT e Noronha do PTB.

Após um breve pronunciamento dos representantes das bancadas, foram empossados o prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes que, após, seguiram com solenidade no gabinete do prefeito quando foi feita a transmissão de cargo e discursos.

No primeiro ano de mandato não haverá recesso. Sendo assim, a próxima sessão ordinária será nesta quarta-feira, dia 04 de janeiro.

Foto: Jean Hinterholz